Сенатор Косачев заявил о необходимости расследования торговли поддельными европейскими сертификатами о вакцинации в РФ

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил о необходимости расследования торговли поддельными европейскими сертификатами о вакцинации в России. Об этом сенатор сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Расследование в высшей степени актуально, потому что, если подтвердятся эти факты, это, конечно же, — помимо того, что нарушается закон, — прямая угроза здоровью и безопасности граждан. Расследование обязательно, с моей точки зрения, но не потому что его требует от нас Европейский Союз, а потому что это в наших собственных национальных интересах. Я бы даже не стал комментировать действия Европейского Союза, потому что, на мой взгляд, в них, наверное, какая-то доля связана со здоровой озабоченностью ситуацией, но какая-то часть – это продолжение лини на дискредитацию России, где возможно. Здесь и сертификаты подделывают, и вакцины бодяжат, ну и вообще, статистику искажают. Я думаю, что эта часть тоже присутствует в нынешнем демарше Европейского Союза, увы, от большой политики мы никуда не уходим», — сказал он.

Евросоюз ранее призвал Россию расследовать торговлю фальшивыми сертификатами о прохождении вакцинации. В ЕС напомнили, что подделка документов, в том числе специальных цифровых кодов о вакцинации или электронных сертификатов наказывается законом. В связи с этим в Евросоюзе очень серьезно относятся к сообщениям российской IT-компании «Лаборатория Касперского» о появлении в закрытой части Интернета предложений от мошенников по продаже поддельных документов. В ЕС отметили, что, если Россия самостоятельно не примет соответствующие меры по пресечению нарушений, то европейская организация будет вынуждена вмешаться в ситуацию.

По данным «Лаборатории Касперского» в даркнете можно купить европейский сертификат о прививках за 300 долларов. В нем будут указаны все данные клиента, эта же информация появится в специальных приложениях по проверке документов. При этом покупатель может выбрать вакцину, которой он якобы иммунизировался. Мошенники предлагают AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna. Документ якобы выдает одна из стран Восточной Европы.

За использование поддельного сертификата о прививке владельцу грозит, согласно законодательству разных стран, либо крупный штраф, либо тюремный срок до 6 лет. В России за подобное нарушение можно получить год лишения свободы.