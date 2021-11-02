Косачев: Производителям невыгодно взаимное международное признание вакцин от коронавируса

Производителям невыгодно взаимное международное признание вакцин от коронавируса. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев о международном по вакцинам: «[Все упирается] в банальную конкуренцию, на мой взгляд. Тем производителям вакцин, которые сейчас пытаются захватить мировые рынки, крайне невыгодны никакие международные договоренности на этот счет. Это мощные корпорации с многомиллиардными доходами и, я уверен, что они активно лоббируют препятствия на пути решения этого вопроса в своих правительственных коридорах. На практике для мировых фармацевтических компаний это золотой шанс. Пандемия может кормить соответствующие компании на протяжении ближайших, даже нет лет, а десятилетий», — сказал он.

К.Косачев отметил, что Россия не будет признавать зарубежные вакцины при отсутствии взаимных договоренностей между странами.

«Мы хотели бы добиться универсального решения, глобального. Когда все производители вакцин на взаимной основе договариваются о том, что они эти вакцины не тормозят, что они их признают и все, что из этого проистекает. Если и когда из соображений человечности и необходимости защиты здоровья людей мы идем на какие-то односторонние меры, мы, конечно, часть проблемы решаем, но мы не решаем целиком и глобально, потому что те, кто работает с другой стороны, они моментально успокоятся: они решили еще одну свою задачу, они вышли на российский рынок и тем более после этого они не будут пускать наши вакцины на свои рынки. Я напомню, что наши вакцины, это общепризнанно, являются одними из самых эффективных в мире. Такие односторонние меры будут отсекать значительную часть населения земного шара от весьма и весьма эффективных российских вакцин – это плохо», — сказал он.