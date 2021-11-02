Компания Apple резко сократила производство планшетов, чтобы обеспечить микросхемами модели новых смартфонов, iPhone-13, — пишет газета «Никкей.Азия» со ссылкой на информированные источники. По мнению издания, это свидетельствует о том, что глобальный кризис ударил по Apple гораздо сильнее, чем считалось ранее.