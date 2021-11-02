В Севастополе сняли блокпосты для проверки электронных кодов на въезде и выезде из города

Их ставили из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Контрольные пропускные пункты у Севастополя простояли три дня, после чего руководство города объявило об окончании их работы. Изначально предполагалось, что блокпосты будут действовать в течение всего периода нерабочих дней, но губернатор Михаил Развожаев объявил, что необходимый эффект уже достигнут. По его словам, если в первые два дня поток иногородних автомобилей был существенный, то на третьи сутки он почти иссяк. Глава региона заключил, что работа принесла результаты и уже сейчас видно, что роста заболеваемости нет.

Блокпосты на въезде в Севастополь проверяли у всех проезжающих наличие электронных кодов, которые получают привитые от коронавируса или заболевшие. Полицейские, а также сотрудники МЧС, казаки и дружинники, останавливали на дорогах в том числе и общественный транспорт.

В течение последних нескольких дней темпы заболеваемости в Севастополе находятся на одном и том же уровне. В сводках оперативного штаба указано, что по городу выявляют примерно по 350 заражённых в сутки.