Интерфакс: В Санкт-Петербурге задержан гражданин Белоруссии Сергей Павлович

В Санкт-Петербурге задержан гражданин Белоруссии Сергей Павлович, — утверждают источники Интерфакса. Официального подтверждения этой информации пока нет. Павловича разыскивают США по обвинению в киберпреступлениях. В 2008 году он проходил по делу о крупнейшем хищении персональной информации за всю историю США. Он также обвинялся в продаже данных краденых банковских карт.