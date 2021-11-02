Интерфакс: В Санкт-Петербурге задержан гражданин Белоруссии Сергей Павлович

В Санкт-Петербурге задержан гражданин Белоруссии Сергей Павлович, — утверждают источники Интерфакса. Официального подтверждения этой информации пока нет. Павловича разыскивают США по обвинению в киберпреступлениях. В 2008 году он проходил по делу о крупнейшем хищении персональной информации за всю историю США. Он также обвинялся в продаже данных краденых банковских карт.
2021-11-02T11:32:50+03:00
2021-11-02T11:32:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 02 ноября 2021
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