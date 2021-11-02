Глава Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в Telegram, что Facebook без предупреждения удалил его аккаунт

Глава правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в Telegram, что Facebook без предупреждения удалил его аккаунт. Правозащитник связывает это с происками российских спецслужб, которые, как считает Осечкин — «боятся правды» и «огласки их преступлений».

Ранее GULAGU.NET опубликовал файлы из служебного видеоархива ФСИН с пытками заключенных. Сам Осечкин, напомню, был вынужден покинуть Россию. С 2015 года с женой и двумя сыновьями он живет во Франции, где получил статус политбеженца.

