Жители Москвы и области жалуются на запах гари, — сообщает РИА Новости. В экстренных службах сообщают, что это связано с сжиганием мусора и погодными условиями: отсутствием ветра и повышенной влажностью. В Москве постепенно улучшается видимость, по прогнозу МЧС полностью туман рассеется после 14:00.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд утверждает, что туман не представляет опасности для людей.

Из-за тумана в московских аэропортах задержано более 200 рейсов. Некоторые самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Нижнем Новгороде.