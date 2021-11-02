В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве бывшего замглавы управления МВД Андрея Новосельцева

Предполагаемый преступник был задержан сотрудниками уголовного розыска в подмосковном Королёве, сообщили в Министерстве внутренних дел. В следственном комитете в свою очередь рассказали, что подозреваемый во время допроса признался в убийстве Новосельцева. Причиной, якобы стал, невозвращённый денежный долг. По данным агентства ТАСС его сумма составила больше 6 миллионов рублей. В ведомстве добавили, что в ближайшее время обратятся в суд с просьбой заключить фигуранта уголовного дела под стражу. Если подозреваемого признают виновным, то ему может грозить до 15 лет лишения свободы по статье «Убийство».

Андрей Новосельцев был найден мёртвым в бане собственного дома в Подмосковье в начале минувшей недели. Ранее он работал в МВД заместителем начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и расследовал ряд громких дел. В частности, убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в начале нулевых. Преступников удалось найти и посадить за решётку.

После ухода из правоохранительных органов Алексей Новосельцев вышел на пенсию.