Совет по правам человека проведет масштабную проверку колоний в разных регионах России

Как ожидается, наблюдатели отправятся в Саратовскую и Кировскую области, а также Марий Эл и Мордовию. А вот в еще одну проблемную колонию во Владимирской области пока поехать не получится из-за коронавирусных ограничений. Советующее разрешение выдала Федеральная служба исполнения наказаний, рассказала член СПЧ Ева Меркачева. По ее словам, правозащитники планируют посетить около 20 исправительных учреждений. На своей странице в социальной сети Фейсбук Меркачева отметила, что так много колоний удастся посетить впервые.

Правозащитники стали добиваться разрешения на проведение проверки после того, как проект Gulagu.net опубликовал видео и фотокадры из Областной туберкулезной больницы в Саратовской области, где отчетливо были видны пытки и насилие в отношении заключенных. По итогу Следственный комитет возбудил целый ряд уголовных дел, Генеральная прокуратура организовала проверку, а саратовский суд заочно арестовал программиста Сергея Савельева, передавшего проекту материалы.

Планируется, что члены СПЧ успеют посетить все колонии до 7 декабря этого года.