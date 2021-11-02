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10:35, 02 ноября 2021

Диктора Игоря Кириллова сегодня похоронят в Москве

фото: Михаил Метцель/ТАСС
фото: Михаил Метцель/ТАСС

Его не стало в минувшую субботу.

Игоря Кириллова называли лицом советского телевидения. Он прошёл путь от помощника режиссёра до диктора главной информационной программы СССР «Время», в которой проработал больше 20 лет. Кириллов сообщал о ключевых событиях в стране. Именно он объявил о запуске первого искусственного спутника Земли и полёте Юрия Гагарина. Диктор несколько лет подряд выступал с новогодним обращением к народу вместо руководства Советского союза. После распада СССР Кириллов продолжил работу на телевидении. В частности, был ведущим программы «Взгляд» и трансляций парада Победы, а также читал текст в рамках ежегодной минуты молчания 9 мая. Кириллов ушёл из жизни в минувшую субботу. Ему было 89 лет. Причиной смерти телеведущего, по словам его помощника, стали возрастные хронические заболевания. Бывшая коллега диктора Анна Шатилова сказала, что с сентября Кириллов находился в больнице, где заразился коронавирусом.

Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище.


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