Иностранные туристы отказываются от поездок в РФ из-за отсутствия сертификатов о прививках российскими вакцинами

Иностранные туристы массово отказываются от поездок в Россию из-за отсутствия сертификатов о прививках российскими вакцинами. Цифровые пропуска нужны для посещения многих популярных объектов. По данным Ассоциации туроператоров, в основном в Россию едут туристы из арабских стран, но есть и европейцы – из Германии, Швейцарии и Словении – сообщает Интерфакс.

