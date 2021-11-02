В Королеве задержан подозреваемый в убийстве бывшего высокопоставленного сотрудника МВД России Алексея Новосельцева

В подмосковном Королеве задержан подозреваемый в убийстве бывшего высокопоставленного сотрудника МВД России Алексея Новосельцева. Задержанный — 60-летний житель Подмосковья рассказал на допросе, что мотивом убийства стал денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего, — сообщили в Следственном комитете.

Следствие будет просить суд об аресте фигуранта. Новосельцев был убит в конце октября. Тело 74-летнего пенсионера МВД обнаружили в садовом товариществе в Новой Москве. В 90-х годах Новосельцев занимал должность зам.начальника ГУБЭП, сейчас это Главное управление экономической безопасности.