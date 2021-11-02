Бывший президент Франции Саркози выступит свидетелем по так называемому делу о соцопросах для Елисейского дворца

Бывший президент Франции Николя Саркози выступит свидетелем по так называемому делу о соцопросах для Елисейского дворца.

Процесс начался в конце октября. По версии обвинения, фигуранты дела нарушили закон при заключении контрактов на проведение соцопросов для администрации французского президента. Следователи настаивают, что на многие опросы, которые оплачивались из бюджета, не было объявлено тендера, и несколько человек из администрации подписывали договоры с подложными фирмами, и распоряжались деньгами незаконно. Сам Николя Саркози в этом деле в качестве обвиняемого не фигурирует, так как он защищен президентской неприкосновенностью. Причастность экс-президента и, возможно, даже вопрос о снятии с него иммунитета станут предметами судебного разбирательства. Суд Парижа обязал Саркози явиться на слушания и дать показания. Перед судом ранее уже предстали экс-глава МВД Франции и бывший генеральный секретарь Елисейского дворца.

В конце сентября суд приговорил Саркози к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании своей предвыборной кампании. Политик отбывает наказание дома.