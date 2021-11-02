Индия и Китай могут стать первыми покупателями российских ракетных систем С-500

После поставки зенитно-ракетного комплекса в Вооружённые силы России его можно будет экспортировать в другие страны, сообщил в интервью изданию РБК директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он подчеркнул, что заявки на покупку C500 будут рассматриваться в индивидуальном порядке и поставляться в государства, с которыми у России партнёрские взаимоотношения.

О скором начале поставок в армию первых серийных образцов вооружения, накануне объявил президент страны Владимир Путин. С500 «Прометей» относится к новому поколению зенитных ракетных комплексов типа «земля-воздух». По словам разработчиков, оружие может обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, включая гиперзвуковые крылатые ракеты, в том числе в ближнем космосе.

Ранее в минобороны рассказали, что серийная поставка комплексов С500 должна начаться в 2025 году.