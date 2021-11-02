Американская пресса сообщает о скоплении российской военной техники на границе с Украиной

Американская пресса, в частности, издание Политико, сообщают о скоплении российской военной техники на границе с Украиной. В качестве доказательства опубликованы снимки, сделанные в районе города Ельня Смоленской области.

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев отметил в эфире «Эха Москвы», что Ельня находится достаточно далеко от украинской границы. По словам Левиева, снимки со спутников опубликовала и газета Нью-Йорк Таймс.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявляли, что по состоянию на 1 ноября не зафиксировали активности российских войск в районе границы.

