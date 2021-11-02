Евросоюз призвал Россию расследовать торговлю фальшивыми covid— сертификатами

В ЕС напомнили, что подделка документов, в том числе специальных цифровых кодов о вакцинации или электронных сертификатов наказывается законом. В связи с этим в Евросоюзе очень серьезно относятся к сообщениям российской IT— компании «Лаборатория Касперского» о появлении в закрытой части Интернета предложений от мошенников по продаже фальшивых документов. И если Россия самостоятельно не примет соответствующие меры по пресечению нарушений, то европейская организация будет вынуждена вмешаться в ситуацию.

По данным «Лаборатории Касперского» в так называемом даркнете можно купить европейский сертификат о прививках за 300 долларов. В нем будут указаны все данные клиента, эта же информация появится в специальных приложениях по проверке документов. При этом покупатель может выбрать вакцину, которой он якобы иммунизировался. Мошенники предлагают AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna. Документ же якобы выдает одна из стран Восточной Европы.

В зависимости от страны за использование поддельного сертификата о прививке владельцу грозит либо крупный штраф, либо тюремный срок до 6 лет. В России за подобное нарушение можно получить год лишения свободы.