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09:34, 02 ноября 2021

Россия может поставить Китаю и Индии новейшие зенитные ракетные системы С-500

Россия может поставить Китаю и Индии новейшие зенитные ракетные системы С-500, — рассказал РБК руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. По утверждению Минобороны, С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе. Системы должны были поставить в войска еще в прошлом году. Вчера президент Владимир Путин заявил, что первый серийный образец С-500 появится в скором времени.



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