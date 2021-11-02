В СПЧ сообщили о том, что ФСИН согласовала проверку почти 20 СИЗО и колоний в нескольких регионах

В Совете по правам человека сообщили о том, что ФСИН согласовала проверку почти 20 СИЗО и колоний в нескольких регионах. Правозащитники, в частности, планируют побывать в Саратовской области и в Мордовии, которые фигурировали в материалах проекта ГУЛАГу.нет о пытках в учреждениях исправительной системы.

Тем временем, Министерство юстиции предложило законодательно закрепить возможность локдауна в тюрьмах и колониях в условиях пандемии.

По сравнению с режимом особых условий, который могут вводить из-за иных обстоятельств, при карантине в исправительных учреждениях сохранится возможность телефонных переговоров, получения посылок и переводов денежных средств. Об этом в Министерстве юстиции рассказали агентству ТАСС. В ведомстве добавили, что во время пандемии осуждённым также можно будет смотреть телевизор.

Речь в этом случае идёт о законопроекте, который министерство предложило на прошлой неделе. Чиновники посчитали, что пандемию необходимо признать поводом для введения в колонии особых условий, к которым сейчас прибегают в случаях стихийного бедствия, чрезвычайного или военного положения и при массовых беспорядках. Инициатива предполагает, что заключённые из-за пандемии потеряют возможность выходить на прогулки, передвигаться без конвоя и выезжать за пределы исправительных учреждений.

Ранее Минюст предлагал и новый вид поощрения для заключенных — право на посещение спортивных мероприятий или спектаклей в театрах в сопровождении сотрудников ФСИН.