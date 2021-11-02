Евросоюз ожидает от России расследования данных о фальсификации европейских сертификатов о вакцинации

Так в представительстве ЕС в Москве отреагировали на сообщение Лаборатории Касперского об объявлениях на русском языке с предложением купить цифровой сертификат о вакцинации препаратами AstraZeneca, Pfizer, Jonson или Moderna с занесением в базы через одну из восточно-европейских стран. Стоит такая услуга в среднем 300 долларов, — отмечает «Коммерсантъ».

