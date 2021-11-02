Зрители начали возвращать билеты на спектакли в московские театры, куда возможен доступ только по цифровому коду

Зрители начали возвращать билеты на спектакли в московские театры, куда с 28 октября возможен доступ только по цифровому коду о вакцинации, — сообщает Интерфакс. В частности, в Вахтанговском театре сдали билетов почти на полмиллиона рублей.
2021-11-02T09:05:48+03:00
2021-11-02T09:21:06+03:00
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09:05, 02 ноября 2021
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