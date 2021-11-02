Москву этой ночью накрыл густой туман

Он привел, в частности, к значительному уменьшению видимости и к задержке авиарейсов.

В Москве продолжает сохраняться объявленный накануне «желтый» уровень погодной опасности. В ГИБДД предупреждали, что видимость на дорогах может уменьшиться вплоть до 200 метров, и рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте. Как следует из многочисленных фотографий в соцсетях, туман оказался настолько густым, что на верхних этажах высотных домов видимость была практически нулевой. В некоторых случаях фактически оказались невидимыми некоторые здания – например, Дом Правительства на Краснопресненской набережной.

В аэропортах столицы на этом фоне уверяют, что работа продолжается в штатном режиме, поскольку воздушные гавани могут позволить работу в самых сложных условиях. Однако в общей сложности в «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» отменено или задержано уже свыше 100 рейсов, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Расписание». Как ожидается, туман в небе над Москвой будет сохраняться еще как минимум два часа.

Между тем интернет-издание Readovka утверждает, что причиной сильного тумана мог стать выброс неких веществ в Новой Москве. Местные жители утверждали, что заметили дым от одного из заводов, после которого почувствовали запах гари и першение в горле. Власти эту информацию пока не комментируют.