Ростуризм просит египетские власти проверить гостиницы и кафе после отравления российских туристов в Хургаде

Ростуризм просит египетские власти проверить гостиницы и кафе после отравления российских туристов в отеле Хургады. За медицинской помощью обратились более 40 человек, некоторых пришлось госпитализировать. Судя по сообщениям ТАСС, сейчас все пострадавшие выписаны из больницы. Российские туроператоры приостановили продажу путевок в этот отель.