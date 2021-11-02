Ростуризм просит египетские власти проверить гостиницы и кафе после отравления российских туристов в Хургаде

Ростуризм просит египетские власти проверить гостиницы и кафе после отравления российских туристов в отеле Хургады. За медицинской помощью обратились более 40 человек, некоторых пришлось госпитализировать. Судя по сообщениям ТАСС, сейчас все пострадавшие выписаны из больницы. Российские туроператоры приостановили продажу путевок в этот отель.
2021-11-02T08:35:01+03:00
2021-11-02T09:26:48+03:00
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08:35, 02 ноября 2021
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