Индия приостановила участие в программе создания первого индийского истребителя пятого поколения на основе Су-57

Индия приостановила участие в программе создания первого индийского истребителя пятого поколения на основе российского Су-57, — подтвердил в интервью РБК директор федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. По его словам, программа возобновится после того, как Су-57 поступят в Российские вооруженные силы. Несколько машин будут переданы армии до конца этого года.

Ранее пресса сообщала, что Индия выходит из совместного проекта из-за непреодолимых разногласий в технологических и финансовых вопросах. Однако российская сторона это отрицала.

