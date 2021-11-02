Посол Италии в Москве: Рим и Брюссель активно работают над признанием российской вакцины Спутник в Евросоюзе

Рим и Брюссель активно работают над признанием российской вакцины Спутник в Евросоюзе. Это один из приоритетных вопросов, — заявил посол Италии в Москве Джорджо Стараче в интервью газете «Коммерсантъ». Дипломат подчеркнул, что признание Спутника это технический, а не политический вопрос.