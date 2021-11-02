Посол Италии в Москве: Рим и Брюссель активно работают над признанием российской вакцины Спутник в Евросоюзе

Рим и Брюссель активно работают над признанием российской вакцины Спутник в Евросоюзе. Это один из приоритетных вопросов, — заявил посол Италии в Москве Джорджо Стараче в интервью газете «Коммерсантъ». Дипломат подчеркнул, что признание Спутника это технический, а не политический вопрос.
2021-11-02T08:32:26+03:00
2021-11-02T09:30:13+03:00
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08:32, 02 ноября 2021
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