Островное государство Тонга, где зафиксирован первый случай заражения ковидом, вводит максимально жесткие ограничения

Островное государство Тонга в Полинезии, где на прошлой неделе зафиксирован первый случай заражения ковидом, вводит максимально жесткие ограничения.

Население расположенного в Тихом океане королевства чуть больше ста тысяч человек. Почти два года государству удавалось оставаться в стороне от пандемии, пока в конце октября в местном аэропорту не приземлился рейс из Новой Зеландии. Коронавирус выявили у пассажира, который недавно привился. Перед вылетом его тест на ковид был отрицательным. В группе риска оказались около 300 человек, но новых заболевших в Тонга до сих пор не выявлено.

Тем не менее, государство вводит небывалые меры безопасности. Страна, которая по площади может уместиться в пределы Московской кольцевой автодороги, отменяет внутренние перелеты, массовые мероприятия, закрывают почти все предприятия и учреждения. В таком режиме Тонга будет жить до конца этой недели.

По данным властей, полную вакцинацию прошла треть жителей королевства.