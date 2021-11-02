В Глазго мировые лидеры вновь обсудят механизмы борьбы с изменением климата в рамках конференции ООН

Накануне они обменялись мнениями относительно процесса глобального потепления.

Саммит на правах хозяев открыл британский премьер-министр Борис Джонсон: нынешнюю ситуацию с климатом он назвал крайне серьезной и прибегнул к образному выражению, сказав, что «до полуночи осталась одна минута». Схожим образом выступил и генсек ООН Антониу Гуттериш, который считает, что человечество с его отношением к природе «копает себе могилу».

При этом саммит по климату уже сопровождают ряд скандалов. Так, например, министр энергетики Израиля не смогла попасть на конференцию из-за того, что входы не оборудованы для людей с инвалидностью. Одновременно с этим в разных странах проходят протесты с требованием принимать более решительные меры в борьбе с изменением климата. Такие митинги прошли в нескольких аэропортах в Швеции, где полиция задержала 11 человек.

Основная цель, которую обсуждают стороны – добиться того, чтобы температура на планете до конца столетия не повысилась на 2, а в идеале – на полтора градуса по Цельсию. При этом эксперты опасаются, что эти условия могут так и не быть выполнены.

На конференцию не приехали лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин соответственно – как ожидается, они выступят по видеосвязи.