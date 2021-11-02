В Шанхае отправили на карантин 30000 посетителей Диснейленда

Причиной стал единственный положительный теста на ковид у женщины, посещавшей парк накануне.

Причем когда об этом стало известно, всех находившихся на данный момент в парке задержали, и выпускали с территории только после того, как они сдадут тест. Его результатов люди и должны дожидаться в самоизоляции.

В очереди на тестирование многие посетители были одеты в костюмы для празднования Хэллоуина. Как рассказал представитель компании, они управляли потоками гостей и раздали им зарядные устройства для телефонов.

Семьям с детьми самого младшего возраста разрешили пройти тестирование и покинуть парк первыми.

Сотрудники парка все это время продолжали работу, в том числе сделали фейерверк, чтобы людям было что посмотреть.