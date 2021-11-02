Россия создаст беспилотники-камикадзе для охраны морских границ

Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонной отрасли. Официально о конкретных контрактах и разработках пока ничего не сообщается.

По словам источника, массированное применение таких дронов даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как боевую единицу — повредив его системы наблюдения и управления.

Сейчас в Черном море находится флагманский корабль ВМС США. Летом в той же акватории мимо Крыма проходил британский эсминец Defender, который в российском Минобороны обвинили в нарушении российских границ и открыли предупредительный огонь.