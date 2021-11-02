Франция отложила на 2 дня вступление в силу санкции против Великобритании из-за спора о рыболовных лицензиях

Ограничения предусматривают постоянный таможенный и санитарный контроль товаров из Великобритании, запрет на выгрузку во Франции морепродуктов и снижение подачи электричества на Нормандские острова. В Париже утверждают, что французским рыбакам было предоставлено вдвое меньше разрешений на вылов рыбы в водах Джерси, чем они просили.

Кроме того, Великобританию обвиняют в несоблюдении соглашений о лицензиях, заключенных в рамках Brexit. В свою очередь Лондон заявления Франции называет непропорциональными и вызывающими разочарование. Так, представитель премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit отмечает, что Великобритания полностью соблюдает все договоренности и одобрила 98% отправленных рыболовами Евросоюза заявок.

Ситуация осложнилась и после того, как французские власти задержали британское судно, рыбачившее без лицензии у французских берегов.

Санкции должны были вступить в силу сегодня, но не будут применяться как минимум до 4-го ноября, когда в Париже пройдут переговоры с представителями Британии. В Лондоне поприветствовали это решение Парижа.

Ранее страны ЕС потребовали от Брюсселя разработки плана действий на случай торговой войны с Великобританией.