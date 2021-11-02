Президент Молдавии Майя Санду рассказала в интервью «Коммерсанту» о преодолении газового кризиса и нормализации отношений с Россией. Молдавская сторона осталась довольна ходом и результатами переговоров и считает новую цену, которая вдвое выше старой, все же существенно ниже среднерыночной.

Также стороны договорились провести независимый аудит молдавской задолженности по старым поставкам и обсудить сроки ее погашения. Предшественник Санду на посту президента и ее оппонент Игорь Додон уже предрек молдаванам двукратное повышение газовых тарифов.