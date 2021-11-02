На Чукотке с сегодняшнего дня будут отстранять от работы невакцинированных сотрудников

Об обязательной вакцинации работников ряда сфер, в частности обслуживания, рыболовства и здравоохранения, сообщили в региональном управлении Росздравнадзора в середине минувшего месяца.

До 1 ноября количество привитых сотрудников первым компонентом препарата от коронавируса должно было составлять не менее 80% от общего числа рабочих. Вторую дозу вакцины необходимо ввести до 22 числа текущего месяца. В ином случае, по распоряжению Роспотребнадзора, не привитых сотрудников будут отстранять от работы или переводить на дистанционный режим.

С начала пандемии на Чукотке по официальным данным, коронавирусом заразилось чуть больше 2300 человек. По этому показателю регион занимает последнее место в России. Ранее власти субъекта ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий до конца года. Кроме того, в регионе в ночное время прекратили работу заведения общепита. Эта мера будет действовать до 7 ноября включительно.

Ранее план обязательной вакцинации населения до 80% увеличили в Краснодарском крае. Оба компонента препарата от коронавируса ряд категорий жителей региона должны получить до 15 декабря.