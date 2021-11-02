Правительство Новосибирской области обсудит вопрос отстранения от работы непривитых чиновников

Глава региона Андрей Травников напомнил, что согласно нынешним мерам борьбы с распространением коронавируса все госслужащие должны были привиться от опасной инфекции. Теперь региональный департамент государственной службы представит на совещании статистику по привитым сотрудникам.

Ранее мэр Новосибирска Валерий Шварцкопп уже отстранил от работы муниципальных чиновников, которые до сих пор не прошли курс иммунизации. При этом заработная плата им выплачиваться не будет.

Кроме того, правительство намерено обсудить текущую ситуацию с заболеваемостью в регионе. По словам главы территориального управления Роспотребнадзора Александра Щербакова, количество инфицированных постоянно растет на протяжении уже шести недель. А хотя бы один компонент вакцины получили более 900 тысяч человек.

Власти региона сообщили, что если в ближайшее время ситуацию с распространением коронавируса не удастся стабилизировать, то они будут вынуждены ввести дополнительные карантинные ограничения.