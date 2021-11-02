Институт Пушкина объявил словом года в России «Спутник»

По данным филологов, это слово в 2021-м стали употреблять в 9 раз чаще – после того, как в стране появилась первая в мире вакцина от коронавируса с таким названием. На втором месте по росту частоты – Афганистан, на третьем – словосочетание «Северный поток, на четвертом – «перепись».

Любопытно, что почти синхронно с Институтом имени Пушкина слово года по своей версии объявили и в Оксфордском университете, и в английском это vax, в переводе на русский – «вакцина».