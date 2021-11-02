В крупнейшем городе Нигерии, Лагосе, рухнуло 22-этажное здание, по меньшей мере семеро погибли

Из-под завалов также извлекли трех человек живыми. Сколько еще числятся пропавшими без вести, пока не ясно. Причины обрушения также устанавливаются.

В соцсетях местные жители критикуют власти за то, что они не смогли даже оперативно организовать спасательную операцию, и первым выжившим помогали буквально прохожие.

Эксперты, опрошенные каналом CNN, говорят, что в аварийном состоянии в Лагосе находятся сотни зданий.