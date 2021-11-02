В Волгограде завели дело на мать певца Прохора Шаляпина, которая работает в местной больнице

Обвинение подозревает, что Елена Колесникова за взятки выдавала осужденным документы о том, что они якобы проходили исправительные работы в ее больнице, хотя в реальности этого не было. Ее задержали с поличным.

В общей сложности ей инкриминируют 4 эпизода взяток и служебного подлога. Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Колесникова сначала заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, но потом признавать вину передумала. Она пока не арестована. Сама Колесникова обвинения никак не комментирует.