В Севастополе сняли блокпосты на въезде в город

Они прекратили работу в полночь, проработав трое суток. В это время они проверяли у въезжающих и выезжающих документы о перенесенном ковиде или прививке от него, разворачивая обратно десятки автомобилей. Как пояснил губернатор города Михаил Развозжаев, ожидаемый эффект от их работы – снижение турпотока непривитых в период общероссийских нерабочих дней – оказался достигнут уже за такое непродолжительное время, а дальнейшее их функционирование несет севастопольцам больше неудобств, чем пользы.
2021-11-02T05:06:09+03:00
2021-11-02T05:06:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 02 ноября 2021
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