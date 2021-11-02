В Севастополе сняли блокпосты на въезде в город

Они прекратили работу в полночь, проработав трое суток. В это время они проверяли у въезжающих и выезжающих документы о перенесенном ковиде или прививке от него, разворачивая обратно десятки автомобилей. Как пояснил губернатор города Михаил Развозжаев, ожидаемый эффект от их работы – снижение турпотока непривитых в период общероссийских нерабочих дней – оказался достигнут уже за такое непродолжительное время, а дальнейшее их функционирование несет севастопольцам больше неудобств, чем пользы.