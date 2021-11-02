В шотландском Глазго прошел первый день конференции ООН по климату, на которую съехались десятки мировых лидеров

Она была перенесена на год из-за пандемии коронавируса и продлится две недели.

Как ожидается, по ее итогам страны должны согласовать новые меры, которые помогут реализовать Парижское соглашение 2015-го года и удержать глобальное потепление в рамках 1,5-2 градусов к доиндустриальному уровню (именно выше этого уровня, как считают экологи, разбалансировка климата на планете станет необратимой). Правда, многие эксперты и журналисты заранее предрекают переговорам провал, так как на предшествовашем конференции саммиту G20 эта тема тоже обсуждалась, и почти ни о чем конкретном участники договориться не смогли. Кроме того, в Глазго не поехали лидеры крупнейших стран-загрязнителей, Китая и России, вместо себя послав видеообращения.