В Дубае отели не выдерживают наплыва гостей

Это передает радио «Коммерсант FM» со ссылкой на Российский союз туриндустрии. В отелях класса «люкс» цены выросли в среднем с 2 до 10 тысяч долларов за номер в сутки, при этом листы ожидания на столик в ресторане забиты на несколько часов в перед, такие же проблемы наблюдаются, например, с трансферами в и из аэропорта.

Для путешественников из России ОАЭ сейчас – одно из немногих открытых зарубежных направлений. Ситуация усугубилась с началом Всемирной промышленной выставки Expo-2020, которая, как следует из названия, должна была пройти в Дубае еще в прошлом году, но, как и многие другие крупные международные события, была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.