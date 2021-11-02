Евросоюз требует от России расследовать торговлю европейскими ковид-сертификатами

Об этом пишет сайт РБК со ссылкой на представительство ЕС в Москве.

Ранее IT-компания «Лаборатория Касперского» сообщила о том, что в теневом сегменте интернета россиянам предлагают купить поддельные QR-коды о вакцинации западными вакцинами от коронавируса. За это просят в среднем 300$ в криптовалюте, можно даже выбрать страну вакцинации и препарат хоть AstraZeneca, хоть Pfizer, хоть Johnson & Johnson, хоть Moderna. А наличие всех данных о мнимой прививке в необходимых базах – потом пробить по специальным мобильным приложениям.

В Европе за такое грозит, в зависимости от страны, от крупного денежного штрафа до 6 лет тюрьмы