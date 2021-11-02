Десятки рейсов отменены либо задерживаются в московских аэропортах из-за сильного тумана

Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». Сильнее всего нарушена работа Домодедова, меньше всего – Внукова. В столице до 10 утра объявлен желтый уровень погодной опасности, автомобилистов просят проявлять повышенную осторожность.

Все три столичных аэропорта оборудованы по наивысшей категории и в теории могут осуществлять прием и отправку рейсов почти при нулевой видимости, но командир воздушного судна в каждом отдельном случае принимает решение о взлете и посадке самостоятельно.