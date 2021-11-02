Атомная подлодка США столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море

Об этом сообщают американские ВМС. Сам инцидент произошел еще 2-го октября, но объявили о нем лишь сейчас, когда завершилось расследование. Его выводы пока также не разглашаются, о них доложат командующему адмиралу Карлу Томасу, который и будет делать организационные выводы. Уточняется лишь, что удар пришелся по носовой части и не задел ядерную силовую установку. Ничего не сообщается и о пострадавших.

Авария произошла вблизи Парасельских островов, принадлежность которых оспаривают сразу несколько государств Юго-Восточной Азии, но в международных водах. Гора не была нанесена на карты.