ФСБ завершила расследование дела о госизмене в отношении журналиста Ивана Сафронова

Его адвокаты рассказали газете «Коммерсант», в которой раньше работал сам Сафронов, что утвержденное в окончательной редакции обвинение их очень удивило, так как изменилась его первоначальная «конфигурация». В чем именно это заключается, неясно, так как все материалы по делу засекречены, и адвокаты давали подписку о неразглашении.

Сафронова, бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей», а затем советника главы Роскосмоса, обвиняют в передаче секретных сведений чешской разведке. Он вины не признает, настаивая, что все данные, которыми он оперировал, были в открытом доступе. Сафронову грозит до 20 лет.