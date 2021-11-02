Спектакль Константина Богомолова «Идеальный муж» возвращается в репертуар МХТ имени Чехова

Новый худрук театра, Константин Хабенский, принял это решение на пятый день своей работы. На официальной странице сайта в соцсети инстаграм пишут, что ближайшие показы пройдут 22-го и 23-го декабря, билеты в продажу поступят 6-го ноября.

Этот спектакль играли с 2013-го, он поставлен по произведениям Оскара Уайльда и Антона Чехова, но с действием, перенесенным в современную Москву с ее богемой и чиновниками. РПЦ требовала проверить постановку на оскорбление чувств верующих. Сергей Женовач, назначенный худруком после смерти Олега Табакова, снял «Идеального мужа» из репертуара осенью этого года. Сам Богомолов прекратил сотрудничество с МХТ вскоре после назначения Женовача.