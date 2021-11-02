Основатель сети фаст-фуда «Теремок» пожаловался мэру Москвы на коллег из «Макдоналдса»

Михаил Гончаров написал Сергею Собянину письмо, в котором выразил недовольство, что в «Макдоналдсе» запускают внутрь посетителей в период локдауна, когда общепиту разрешено работать только на вынос. И потребовал либо что-то сделать с «Макдоналдсом», либо объявить, что и другие рестораны могут так работать.

В «Макдоналдсе» пояснили сайту РБК, что пускать-то они пускают, но только для того, чтобы человек мог забрать свой заказ, без посадки внутри заведения, и такая работа не является, с их точки зрения, нарушением указов мэра.