«Дождь»: Попасть в реестр физлиц-иноагентов Минюста можно за репост и перевод самому себе

Это выяснил телеканал Дождь*, который, кстати, тоже объявлен иноагентом. Выяснить причину решения в отношении себя удалось журналисту из Новосибирска Петру Маняхину* – через суд. Оказалось, что иноагентом его объявили за распространение у себя в соцсетях новостей о пытках в его регионе признанного иноагентом издания «Сибирь.Реалии*», а также ретвита в поддержу интернет-издания «Медуза*», после того, как иноагентом объявили и ее. Кроме того, в качестве обоснования указаны три перевода в долларах, которые Маняхин совершал между своими же собственными банковскими счетами.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом. Петр Маняхин - физлицо, признанное иностранным агентом. Сибирь.Реалии - СМИ, признанное иностранным агентом. Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.