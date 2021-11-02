«Дождь»: Попасть в реестр физлиц-иноагентов Минюста можно за репост и перевод самому себе

Это выяснил телеканал Дождь*, который, кстати, тоже объявлен иноагентом. Выяснить причину решения в отношении себя удалось журналисту из Новосибирска Петру Маняхину* – через суд. Оказалось, что иноагентом его объявили за распространение у себя в соцсетях новостей о пытках в его регионе признанного иноагентом издания «Сибирь.Реалии*», а также ретвита в поддержу интернет-издания «Медуза*», после того, как иноагентом объявили и ее. Кроме того, в качестве обоснования указаны три перевода в долларах, которые Маняхин совершал между своими же собственными банковскими счетами.
2021-11-02T03:03:31+03:00
2021-11-02T03:03:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 02 ноября 2021
* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом. Петр Маняхин - физлицо, признанное иностранным агентом. Сибирь.Реалии - СМИ, признанное иностранным агентом. Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.
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