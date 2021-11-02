Минюст не будет запрещать арестантам и заключенным встречи с адвокатами и посылки в колониях в период карантина

Это передает агентство ТАСС. В ведомстве прокомментировали журналистам предлагаемые им поправки в Уголовно-исправительный кодекс. Они предлагают ограничения прав осужденных, описанные в нескольких статьях, в том числе в одной из них говорится о свиданиях с адвокатами.

В то же время в Минюсте допускают ограничения на свидания с родственниками, передвижения без конвоя и выезды за пределы исправительных учреждений.