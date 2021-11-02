Первый российский регион продлил нерабочие дни по коронавирусу

В Новгородской области режим продлится до 12-го ноября, а не до 7-го, как по всей стране. Губернатор Андрей Никитин на заседании регионального оперативного штаба также пообещал ужесточить контроль за соблюдением ограничений.

Также в регионе раньше, чем в целом по России, начались нерабочие дни – с 25-го октября. А с 12-го в общественные места пускают только по QR-кодам.