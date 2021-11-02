В Германии за октябрь задержали более 5000 нелегалов, прибывших из Белоруссии через Польшу

Об этом пишет местное издание B.Z.Berlin со ссылкой на полицию. Это вдвое больше, чем за предыдущие 9 месяцев.

В основном это были выходцы из Ирана, Ирака, Сирии и Афганистана, у которых в паспортах стояли белорусские визы и штампы о въезде в страну. У шести задержанных мигрантов был диагностирован COVID-19. Из-за этого руководство полицейского профсоюза просит временно восстановить пограничный контроль с Польшей.

Александр Лукашенко начал массово пропускать мигрантов через свою границу в Евросоюз с лета, в отместку за введенные против его режима европейские санкции. После этого Литва, Польша и Германия призвали ввести новые санкции.