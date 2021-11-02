Следственный комитет завел дело о халатности на сотрудника ИК-1 во Владикавказе после бунта заключенных

Об этом сообщает региональное управление СК. Имя подозреваемого не разглашается, уточняют лишь, что он был дежурным помощником начальника колонии. Ему грозит до 5 лет.

В ночь на 10-е октября там подрались в столовой двое осужденных. Один из них ударил другого в живот ножом, выданным для работы и не сданным после смены. Пострадавший скончался в больнице.

Спустя неделю в колонии произошел массовый бунт (его сразу подавили силами Нацгвардии, по этому факту также возбуждено дело). Связаны ли эти два события, пока не ясно.