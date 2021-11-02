В Чувашии разработают QR-коды для переболевших ковидом, но нигде не лечившихся людей

Соответствующее поручение региональному Минцифры дал глава республики Олег Николаев. Он отметил, что в стране накопилось много людей с высоким уровнем антител к ковиду, но которые в свое время никак не зафиксировали факт заболевания документально, и из-за этого теперь не могут получить коды доступа в общественные места, которые полагаются на полгода переболевшим. Положительный результат теста на антитела пока официально не приравнивается к диагнозу коронавирус в анамнезе.